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Павло Розенко: Уряд не допустить жодних штучних обмежень кількості отримувачів субсидій

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Уряд не вводитиме жодних додаткових обмежень чи критеріїв для скорочення кількості отримувачів субсидій. Про це в ефірі «Oboz.TV» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ніяких штучних обмежень кількості отримувачів субсидій Уряд не допустить. Ми не вводимо жодних додаткових обмежень чи критеріїв і не маємо на меті в когось відібрати субсидію чи зменшити її розмір», - сказав він.
За його словами, зменшення кількості субсидіантів може відбуватися лише природнім шляхом – внаслідок зростання доходів українців. «Зростання доходів громадян, з одного боку, з іншого боку – і позиція Уряду в цьому питані чітка і однозначна – підвищення цін на газ в цьому опалювальному сезоні не буде. Тому доходи людей зростатимуть, вартість житлово-комунальних залишатиметься незмінною і за рахунок цього кількість тих, хто отримує субсидію, може дещо зменшитися», - пояснив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко нагадав, що оформлення субсидії на наступний опалювальний період відбуватиметься автоматично. «Всім, хто отримував субсидію раніше, на наступний опалювальний вона буде переоформлена автоматично, без додаткових звернень», - зауважив він.

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