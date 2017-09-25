Віце-прем’єр-міністр: Процес осучаснення пенсій буде регулярним

Після відповідного рішення Верховної Ради України, процес осучаснення пенсій буде регулярним. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Система осучаснення і процес осучаснення – це не одноразовий акт, який буде здійснений у жовтні місяці і на цьому все закінчиться. Ми пропонуємо, щоб процес осучаснення пенсій був регулярним. Щоб він не залежав від того, який буде у членів Уряду чи у народних депутатів настрій зранку. Ми хочемо чітко ввести осучаснення пенсій в законодавче поле», - сказав він.

Павло Розенко підкреслив, що у разі ухвалення відповідного рішення Верховною Радою України осучаснення пенсій буде здійснене вперше за останні 5 років.

«Не нинішня влада зупинила процес осучаснення пенсій. Востаннє воно було здійснене у 2011-2012 році, після чого Янукович-Азаров вивели це за межі законодавчого поля і цей процес фактично припинився», - пояснив Віце-прем’єр.

«Тому ми відновлюємо соціальну справедливість, і, насамперед, це стосується тих людей, які мають значний страховий стаж», - додав він.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ