Уряд направив додатково понад 115 мільйонів гривень на житло для сімей загиблих та тих, хто отримав інвалідність в АТО

Уряд на засіданні 27 вересня затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 115 997,295 тис. гривень на виплату грошової компенсації для отримання житлових приміщень для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю І−ІІ групи, визначених Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

На сьогодні відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 167-р та від 07.06.2017 № 375-р вже розподілено вказану субвенцію на загальну суму 212 108,28 тис. грн з метою забезпечення виплати грошової компенсації 265 особам вказаної категорії.

Прийняття розпорядження Уряду дасть змогу в поточному році додатково виплатити грошову компенсацію 166 сім’ям загиблих осіб, особам з інвалідністю І–ІІ групи та особам, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Реалізація цього розпорядження після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету сприятиме покращенню соціального захисту вищезазначених категорій населення шляхом забезпечення їх житлом.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ