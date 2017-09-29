Уряд удосконалив порядок надання державної соціальної допомоги дітям

Постановою Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” передбачено приведення у відповідність Порядку призначення та виплати державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 у зв’язку із прийняттям Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання” в частині визначення розміру допомоги, у разі встановлення судом аліментів у твердій грошовій сумі.

Крім того, цією постановою передбачено, що у разі подання заяви для призначення допомоги при народженні дитини в електронній формі з використанням цифрового підпису органи соціального захисту населення призначатимуть таку допомогу не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви. Виплата коштів одноразової частини допомоги при народженні дитини буде проводитися не пізніше наступного операційного дня.

Міністерство соцiальної політики України