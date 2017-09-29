Реформування ринку праці є необхідним кроком для вирішення соціальних питань

Перший заступник Міністра соціальної політики України Ольга Крентовська 28 вересня провела робочу зустріч з представниками Світового Банку, присвячену обговоренню питань співробітництва в напрямку реформування ринку праці.

Урядовець подякувала представникам Світового Банку за потужну допомогу, яку установа вже надала і продовжує надавати Україні, та заявила про особливу увагу, яку Міністерство приділяє реформуванню ринку праці.

“Створення системи якісного управління трудовим потенціалом сприятиме як покращенню інвестиційного клімату країни, зростанню економіки, так і збільшенню рівня доходів громадян, а отже позитивно вплине і на вирішення соціальних питань. Саме така логіка та послідовність дій – орієнтованість на збільшення доходів громадян та створення ресурсів для соціальних програм – лежать в основі усіх наших рішень”, - заявила Ольга Крентовська.

Учасники зустрічі обговорили реалізацію конкретних проектів, які реалізовуватимуться найближчим часом, та сприятимуть посиленню аналітичного потенціалу Державної служби зайнятості для створення ефективної системи надання послуг населенню.

Ольга Крентовська окремо акцентувала увагу на важливості залучення соціальних партнерів, зокрема представників роботодавців, до участі у таких проектах.

Міністерство соцiальної політики України