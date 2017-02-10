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Кабінет Міністрів не бачить підстав для збільшення ціни на газ для населення, - коментар

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Кабінет Міністрів України не бачить підстав для збільшення ціни на газ для населення, і економічного підґрунтя для перегляду розрахунків немає. Про це сказав Міністр енергетики та вугільної промисловості Україні Ігор Насалик, коментуючи питання можливого перегляду вартості палива з 1 жовтня.

«Змін до збільшення ціни на газ немає. Прем’єр-міністр чітко заявив, що економічних підстав для цього (збільшення ціни) немає. І Міністерство це може підтвердити», - сказав Міністр.
Він нагадав, що Міненерговугілля подало своє бачення розрахунку цінової формули, і наразі Кабінет Міністрів має його розглянути.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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