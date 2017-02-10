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Павло Розенко: Підстав для підвищення ціни на газ та житлово-комунальні послуги зараз немає

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Підстав для підвищення ціни на газ та житлово-комунальні послуги в опалювальному сезоні 2017-2018 рр немає. На цьому в ефірі радіо «ЕраFM» наголосив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Ціна на газ у нас зафіксована в проекті Державного бюджету України на 2018 рік. Вона залишилась на рівні цього року. Зараз немає жодних підстав говорити про підвищення ціни на газ для населення. Так само немає підстав для зростання тарифів на житлово-комунальні послуги», - сказав він.

«Відповідно місцеві органи влади повинні жорстко контролювати підприємства, які надають людям послуги, щоб вони необґрунтовано не підвищували ціни на житлово-комунальні послуги», - наголосив Віце-прем’єр.

Він також підкреслив, що у Меморандумі з МВФ немає жодних вимог щодо підвищення ціни на газ для населення у цьому опалювальному сезоні.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

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