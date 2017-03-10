Верховна Рада ухвалила законопроект про пенсійну реформу

Сьогодні, 3 жовтня, народні депутати у залі Верховної Ради України прийняли у другому читанні та в цілому проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”.

За відповідне рішення проголосували 288 народних депутатів.

Прийняття зазначеного законопроекту дозволяє Уряду не лише підвищити пенсії українських пенсіонерів починаючи з 1 жовтня, але й здійснити комплексні зміни у системі пенсійного забезпечення, які забезпечать проведення постійного та безперервного процесу осучаснення пенсій.

Міністерство соцiальної політики України