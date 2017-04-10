Володимир Гройсман про ухвалення пенсійної реформи: Ми починаємо системні кроки, які ведуть до збільшення доходів громадян

Ухвалення Парламентом розробленої Урядом України пенсійної реформи – це надзвичайно важливе рішення, яке послужить початком системних змін, направлених на збільшення доходів громадян. Про це в своєму відеозверненні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Для мене це (ухвалення рішення) було справою честі. Я обіцяв, що ми це зробимо – і ми це зробили. Мі прийняли важливий закон. Хочу подякувати Президенту, Парламенту, кожному депутату, хто прийняв це відповідальне рішення. Хочу подякувати експертному середовищу, яке підтримувало нашу ініціативу, - сказав Глава Уряду. – Зараз важливо, аби ми в жовтні зробили підвищення пенсій і тому важливо, аби всі служби зараз розпочали роботу».

Глава Уряду підкреслив, що зміни в пенсійній системі разом із змінами в системі оплати праці, започаткованими на початку 2017 року, - це системні перетворення. «Це системні кроки, які ведуть до збільшення доходів громадян. Ми реформували систему оплати праці, ми зробили нову систему пенсій. А далі будемо приймати економічні закони, через які будемо створювати нові робочі місця, збільшувати доходи громадян. Все будемо робити для того, щоб люди жили краще, щоб відчули, що життя змінюється – вже зараз, - зазначив Володимир Гройсман. - Дякую всім за підтримку, бажаю нам всім успіхів і нових перемог».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ