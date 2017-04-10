Павло Розенко: Перерахунки всіх пенсій будуть здійснені з жовтня

Перерахунок всіх пенсій буде здійснений з 1 жовтня 2017 року. Про це в інтерв’ю журналістам заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Всі перерахунки будуть здійснені з 1 жовтня 2017 року», - сказав він, уточнивши, що пенсіонери, котрі отримують виплати на початку місяця. отримають своє підвищення за жовтень в листопаді.

Павло Розенко зауважив, що після осучаснення пенсії 4 мільйонів пенсіонерів зростуть від 300 грн до 1000 грн. «Пенсія розраховується кожному індивідуально. У результаті осучаснення пенсія близько 4 млн пенсіонерів, яким протягом останніх 5 років не відбувалося жодного підвищення, зросте від 300 грн до 1000 грн», - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що з 1 жовтня 2017 року зросте також розмір мінімальної пенсії. «Друга категорія – це пенсія, яка залежить від мінімальної. Верховна Рада запропонувала, і Уряд це підтримав, підвищення розміру мінімальної пенсії з 1 жовтня до 1452 грн. У нас близько 7 млн пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від мінімальної», - пояснив він.

Павло Розенко також додав, що пенсіонери, які отримували пенсію 949 грн, з 1 жовтня будуть отримувати пенсію у розмірі 1373 грн.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ