Перерахунок пенсій необхідно здійснити в жовтні, - Прем'єр-міністр

Ухвалення Парламентом України пенсійної реформи, підготовленої Кабінетом Міністрів України за сприяння Президента України та експертного середовища, дозволяє перейти до практичної реалізації всіх ініціатив, і тому важливо максимально швидко провести всю роботу на місцях, аби пенсіонери отримали перераховані пенсії в жовтні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спеціальної селекторної наради.



«Український парламент ухвалив реформу пенсійної системи, її мета – створення справедливої системи пенсійного забезпечення. Маємо рекордну кількість голосів «за», і зараз ми переходимо до практичного впровадження рішень. Це масштабна робота, яку треба провести в стислі терміни. Просив би організувати належним чином роботу, повідомити кожному пенсіонеру про розмір підвищеної пенсії та зробити перерахунки коштів за жовтень, - сказав Глава Уряду. – Нагадую, що ми вводимо автоматичну індексацію пенсій щороку. І з жовтня мінімальна пенсія становить - 1452 грн».



Учасники наради також заслухали доповідь Міністра соціальної політики України Андрія Реви, який окреслив ключові напрямки реформи, правила перерахунку пенсій.

Міністр звернув окрему увагу на проведення всіх робіт в областях, близьких до непідконтрольних територій, де проживає значна кількість пенсіонерів - колишніх шахтарів та металургів, яких підвищення пенсій стосуватиметься безпосередньо. «Я не виключаю, що бойовики різними способами спробують легалізуватися в органах пенсійного фонду та соціального захисту. Просив би взяти це питання на контроль спільно з правоохоронними органами», - сказав Андрій Рева.



Глава Пенсійного фонду Олексій Зарудний зі свого боку зазначив, що запланований перерахунок пенсій – наймаштабніший за всю історію незалежності. «В Пенсійному фонді є ресурс для здійснення перерахунку. Це 26 млрд грн, – сказав Олексій Зарудний. - Ті пенсіонери, які встигнуть отримати пенсії у «старому» розмірі, одержать доплати до 25 жовтня. Всім органам пенсійного фонду поставлено завдання забезпечити доступне інформування пенсіонерів про нові розміри пенсій. Питання перерахунків на постійному контролі».

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ