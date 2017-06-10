Андрій Рева: Збільшення пенсій відбудеться в автоматичному режимі, без необхідності звернень громадян

5 жовтня Міністр соціальної політики Андрій Рева взяв участь у селекторній нараді з керівництвом відділень Пенсійного фонду на місцях з питань запровадження пенсійної реформи під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Під час виступу Міністр поінформував учасників наради щодо основних положень пенсійної реформи.

Так, відповідно до схваленого Закону з 1 жовтня 2017 року будуть перераховані та осучаснені всі раніше призначені пенсії за єдиними правилами обрахунку пенсії, незалежно від того, у якому році була призначена пенсія за матеріалами пенсійних справ, із використанням зокрема:

єдиного показника середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3 764,4 грн;

показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12.2017 року збільшеного на 79 грн, замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1 312 грн.).

“При цьому всі перерахунки пенсій будуть зроблені без звернень пенсіонерів”, - наголосив урядовець.

Друге важливе рішення – це запровадження постійної, щорічної індексації (перерахунку) пенсій. Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік.

У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

“Це забезпечить щорічний перерахунок пенсій для “старих” пенсіонерів і не буде залежати від рішень політиків про підвищення пенсій”, - наголосив Андрій Рева.

По-третє: цим важливим рішенням ми посилюємо роль страхового стажу для визначення права на пенсію.

“Ми не підвищуємо пенсійний вік, а залишаємо право для тих, хто сумлінно працював і набув необхідного страхового стажу вийти на пенсію при досягненні 60 років. При цьому посилюються страхові основи системи, встановлюються більші вимоги щодо страхового стажу і закріплюється можливість з січня 2018 року виходити на пенсію тим, хто відпрацював та сплачував внески 25 і більше років”, - пояснив Міністр.

Він зазначив, що навіть простий розрахунок свідчить про те, що працюючи 35 років та отримуючи мінімальну зарплату, можна заробити на мінімальну пенсію, яку отримують у середньому протягом 18 років.

У той же час людина, яка не працювала, або працювала на себе (не сплачувала страхові внески) не буде більше отримувати пенсію за рахунок інших і вийде на пенсію пізніше – ми пропонуємо залишити мінімальний страховий стаж для права на пенсію на рівні 15 років (при досягненні 65 років).

Це запроваджується в тих умовах, що особам, які працюють у тіньовому секторі, секторі неформальної зайнятості або працюють за кордоном, передбачені всі можливості для добровільної участі в пенсійній системі і сплачувати страхові внески. Передбачається також можливість одноразової сплати страхових внесків.

Надається можливість «придбати» стаж за період, коли особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2.

Разом з тим зберігається право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників бойових дій (55 років); ліліпутів та диспропорційних карликів (40/45 років); артистів (за наявності вислуги від 20 до 35 років); журналістів, у разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій; чорнобильців (із зниженням пенсійного віку).

Четверте - це скасування обмеження виплати пенсій для пенсіонерів, які працюють. Пенсіонер, який заробив собі пенсію, з 1 жовтня 2017 буде отримувати її в повному обсязі, продовжуючи сплачувати внески до Пенсійного фонду та податки до Державного бюджету.

Тим самим ми стимулюватимемо пенсіонера залишатись на роботі якомога довше, можливо навіть із застосуванням неповної зайнятості.

Відміняється також зменшення розміру пенсії жінкам, що скористались правом дострокового виходу на пенсію по досягненню 55 років. Розмір пенсії їм буде виплачуватись у повному розмірі після досягнення ними віку, який перевищує пенсійний на кількість місяців дострокового виходу на пенсію.

П’яте – це позбавлення солідарної пенсійної системи від невластивих видатків. Для зменшення, а в перспективі ліквідації дефіциту коштів Пенсійного фонду, всі невластиві видатки системи передаються до державного бюджету. Ми створюємо страхову пенсійну систему.

Тимчасова державна соціальна допомога з 01.01.2018 по 31.12.2020 призначатиметься непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менше 15 років, але не набули права на пенсійну виплату – на період до набуття права на пенсію за віком, у розмірі прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.

Комплекс прийнятих змін у законодавстві направлений на зміцнення солідарної системи, забезпечення її прозорості і прогнозованості.

І основне. Підвищення пенсій, яке здійснює Уряд з жовтня 2017 року, не носить інфляційний характер і не може призвести до підвищення цін.

“Зміни, які підготовлені Урядом, направлені в першу чергу для побудови справедливої страхової пенсійної системи. Ці зміни повинні поступово ліквідувати стереотип про пенсію як про те, що буде дано державою незалежно від того працюєш чи ні. Пенсія – це виплата, яка зароблена особистою працею”, - заявив Андрій Рева.

Він анонсував підготовку окремого законопроекту про осучаснення пенсій військовим до 01.11.2017, а також протягом 6 місяців з дати прийняття закону підготовку законопроектів про:

• запровадження професійної пенсійної системи (для окремих категорій професій, які нині мають пільгові статуси);

• порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово неконтрольованій державною владою України території.

“Наше основне завдання на сьогодні - це перерахувати пенсії та забезпечити виплату перерахованих сум пенсій пенсіонерам у жовтні місяці поточного року – вони давно на це очікували”, - наголосив Міністр.

У свою чергу представники територіальних відділень Пенсійного фонду засвідчили повну готовність до впровадження пенсійної реформи та проведення осучаснення пенсій українським пенсіонерам.