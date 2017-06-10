Андрій Рева: важливо забезпечити контроль переміщення осіб з тимчасово непідконтрольних територій під час осучаснення пенсій

На селекторній нараді з керівництвом місцевих відділень Пенсійного фонду з питань впровадження пенсійної реформи та осучаснення пенсій, Міністр соціальної політики Андрій Рева закликав не допустити ситуації, за якої терористи та бойовики зможуть за допомогою злочинних схем легалізуватися в українських органах соціального захисту.

«Прошу звернути увагу на посилення контролю за переміщенням осіб із непідконтрольних територій. Оскільки зараз, у зв'язку з підвищенням пенсій, найбільше підвищення буде у таких категорій людей, як шахтарі, металурги, хіміки і так далі – я не виключаю ситуації, що бойовики з неконтрольованих територій, використовуючи різні злочинні схеми, спробують легалізуватися в органах соціального захисту та Пенсійного фонду. Тому прошу взяти це питання на контроль разом із правоохоронними органами, щоб не допустити подібні речі», – заявив Міністр.

За інформацією, що надходить від правоохоронних органів, в областях поблизу окупованих територій, постійно викриваються злочинні схеми нарахування пенсій та інших соціальних виплат. Однією з таких схем є незаконне отримання пенсій людей, зареєстрованих як переселенці, але померлих на тимчасово непідконтрольних територіях. У більшості випадків посередницькі послуги з доставки пенсій надають злочинці, що пов’язані з незаконними збройними формуваннями терористів.

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У Луганській області співробітники Служби безпеки України регулярно викривають і блокують протиправні схеми нарахування пенсій та інших соціальних виплат.

Зокрема, за даними відомства, однією з найпоширеніших шахрайських схем є незаконне отримання пенсій людей, зареєстрованих як переселенці, але померлих на окупованих територіях.

"Дані про таких громадян не передаються з окупованих районів до Головного Управління Пенсійного фонду у Луганській області. З початку 2017 року СБ України встановила та підтвердила факти смерті майже 1200 пенсіонерів на території так званої "ЛНР", виплати яким продовжували отримувати родичі. Оперативники спецслужби задокументували, що у більшості випадків "посередницькі послуги" з отримання пенсій надають представники криміналітету, які пов'язані з ватажками незаконних збройних формувань терористів", - пояснили у відомстві.

Тільки на виплату пенсій "мертвим душам" держава щомісяця витрачала в середньому вісім мільйонів гривень. Втім, 1,5 мільйона з цієї суми вже вдалося повернути. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n458161