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Затверджено план заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

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З метою комплексного сприяння розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні Уряд затвердив план заходів із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2017–2018 роки.

Планом заходів передбачено розроблення відповідних законодавчих актів, направлених на врегулювання питань із запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Прийняття проекту акта забезпечить узгодженість дій органів виконавчої влади із створення накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Міністерство соцiальної політики України

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