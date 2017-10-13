Володимир Гройсман: Запроваджене підвищення пенсій - це системне, а не разове рішення, і воно не повинно впливати на ріст цін

Підвищення пенсій для понад 9 млн пенсіонерів в Україні вже з жовтня – це не разове рішення, а системна зміна, яка впроваджується завдяки ухваленню пенсійної реформи. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «5 каналу».

«Я боровся за цю реформу. Вона надзвичайно важлива. Ситуація потребувала змін. І завдання зараз – не разове підвищення пенсій, чим зловживали політики, а встановлення справедливої пенсійної системи, – сказав Володимир Гройсман. – Нова пенсійна система дає можливість підвищити пенсії 9 млн пенсіонерів. Але найголовніше – ця система не разова. Щороку, з 2019 року, буде індексація, яка буде залежати від цифр – розвитку економіки та показника інфляції».

Глава Уряду нагадав, що в основі реформи, окрім підвищення пенсій та унеможливлення маніпулювання пенсійними виплатами, – відміна оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів та наявність робочого стажу, а відтак подальша детінізація зайнятості. «Часи, коли працівника приймали без прав і документів – мають відійти в минуле», – сказав Глава Уряду.

Він підкреслив, що не менш важливо сьогодні зберегти сталість змін. «Зараз мій обов’язок захищати реформу, аби у людей не відібрали майбутнє. Я буду боронити і нікому не дам знищити нову пенсійну систему через бажання маніпулювати коефіцієнтами, наприклад», - запевнив Прем’єр-міністр.



Він також звернув увагу, що теза про ризик росту цін через зростання пенсій – невиправдана. Ріст цін, який спостерігаємо сьогодні, сказав Прем’єр-міністр, спричинений об’єктивними факторами, серед яких – неврожай з деяких сегментів продовольства та зменшення поголів’я свиней через хвороби.

«А причин росту цін (через збільшені пенсії) я не бачу», - сказав Володимир Гройсман. І додав, що Уряд наразі опрацьовує і регулярно анонсує рішення, які дозволять у майбутньому корегувати інфляційні коливання через зростання ринкової пропозиції, у тому числі на ринку агропродукції.

Він подякував всім народним депутатам, які проголосували за пенсійну реформу, Президенту України Петру Порошенку, Голові Верховної Ради за ухвалення пенсійної реформи. На часі, сказав Глава Уряду, опрацювання подальшого кроку – моделі накопичувальної системи. «Ми затвердили план дій запровадження такої реформи. Будемо працювати над тим, аби запроваджувати її чесно, прозоро, стабільно і гарантовано. Будемо тут виважені й відповідальні», - сказав Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ