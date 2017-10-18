Уряд ухвалив законопроект, який вдосконалює захист прав дітей

18 жовтня на своєму засіданні Уряд прийняв проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення соціального захисту дітей”.

Зазначений законопроект удосконалює нормативно-правове забезпечення соціального захисту дітей, підвищує ефективність реалізації державної політики щодо охорони дитинства, поліпшує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави.

Серед іншого, проектом акту передбачено виключне право суду:

- розв’язувати спори між батьками щодо участі у вихованні дитини.

- усиновлення дитини без згоди опікуна/піклувальника (крім родичів), якщо суд установить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам;

- призначення опікуном/піклувальником особи, яка не пов’язана сімейними / родинними відносинами з дитиною.

Таким чином проект дозволяє влаштовувати дітей під опіку, піклування тільки родичам. А якщо дитина не перебуває в родинних стосунках з особою, то таке влаштування відбувається за рішенням суду.

- встановлення опіки/піклування у разі наявності спору між кандидатами в опікуни/піклувальники.

З метою забезпечення найкращих інтересів дитини при усиновленні проектом акта передбачено:

- упровадження найбільшої різниці у віці між усиновлювачем і дитиною (45 років);

- обов’язкове навчання для громадян, які виявили бажання усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування;

- позбавлення права батьків, які усиновили дитину відмовлятися від неї. В таких випадках усиновлювачів будуть позбавляти батьківських прав.

Прийняття законопроекту сприятиме посиленню соціального захисту дітей вразливих категорій, підвищенню ефективності реалізації державної політики щодо охорони дитинства, удосконалення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави.

Міністерство соцiальної політики України