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Уряд ухвалив законопроект, який вдосконалює захист прав дітей

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18 жовтня на своєму засіданні Уряд прийняв проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення соціального захисту дітей”.

Зазначений законопроект удосконалює нормативно-правове забезпечення соціального захисту дітей, підвищує ефективність реалізації державної політики щодо охорони дитинства, поліпшує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави.

Серед іншого, проектом акту передбачено виключне право суду:

- розв’язувати спори між батьками щодо участі у вихованні дитини.

- усиновлення дитини без згоди опікуна/піклувальника (крім родичів), якщо суд установить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам;

- призначення опікуном/піклувальником особи, яка не пов’язана сімейними / родинними відносинами з дитиною.

Таким чином проект дозволяє влаштовувати дітей під опіку, піклування тільки родичам. А якщо дитина не перебуває в родинних стосунках з особою, то таке влаштування відбувається за рішенням суду.

- встановлення опіки/піклування у разі наявності спору між кандидатами в опікуни/піклувальники.

З метою забезпечення найкращих інтересів дитини при усиновленні проектом акта передбачено:

- упровадження найбільшої різниці у віці між усиновлювачем і дитиною (45 років);

- обов’язкове навчання для громадян, які виявили бажання усиновити дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування;

- позбавлення права батьків, які усиновили дитину відмовлятися від неї. В таких випадках усиновлювачів будуть позбавляти батьківських прав.

Прийняття законопроекту сприятиме посиленню соціального захисту дітей вразливих категорій, підвищенню ефективності реалізації державної політики щодо охорони дитинства, удосконалення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціальної роботи з дітьми, які потребують особливої уваги з боку держави.

Міністерство соцiальної політики України

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