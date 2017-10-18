Геннадій Зубко розповів, як спрямовуються кошти за програмою доступного житла в регіонах

Першочергове право в отриманні пільгового кредиту на придбання доступного житла відтепер мають учасники АТО та внутрішньо переміщені особи. Вперше такий принцип ми заклали у порядок використання коштів за відповідною держпрограмою щодо забезпечення громадян доступним житлом. Про це повідомив на своїй сторінці у FB Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«На реалізацію програми виділено 30 мільйонів гривень. Розумію, що коштів не багато як для такої програми. Але цього року ми змінили підходи до розподілення між регіонами цього ресурсу – в залежності від кількості учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Саме ці категорії в першу чергу матимуть право на пільговий кредит на придбання доступного житла», - зазначив Геннадій Зубко.

За словами Віце-прем’єр-міністра, вже затверджений розподіл бюджетних коштів по регіонах України. Наразі схвалюється перелік об’єктів житлового будівництва, на добудову або придбання житла яких можуть спрямовуватися кошти. Головним розпорядником бюджетних коштів є Держмолодьжитло та його регіональні представництва.

Нагадаємо, що відповідно до державної програми, Держмолодьжитло та його регіональні управління спрямовують бюджетні кошти на надання державної підтримки шляхом сплати за рахунок коштів державного бюджету частини вартості нормативної площі доступного житла відповідно.

СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ