Медичну реформу ухвалено. Які зміни чекають на українців?

Відбулася історична подія для України. Верховна Рада України ухвалила медичну реформу. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект №6327, що докорінну змінює систему охорони здоров’я. У першому читанні парламентарі також проголосували за законопроект №6604, що забезпечує фінансування реалізації медичної реформи з державного бюджету.

Це означає, що з 2018 року в Україні починає працювати національна страхова система, яка буде покривати лікування кожного українця. Медична реформа розпочнеться зі змін фінансування первинної медичної допомоги.

Нова модель фінансування для закладів спеціалізованої та вискоспеціалізованої медичної допомоги запрацює з 2020 року. Проте у 2018-2019 року певні послуги будуть фінансуватися у рамках пілотних проектів.

Народні депутати внесли певні правки до початкового варіанту законопроекту №6327. Основні з них — це відмова від співоплат та міжнародних протоколів. Однак медики можуть використовувати міжнародні клінічні настанови, згідно з наказом МОЗУ №1422.

Співоплати є важливим фінансовим інструментом, що мав розширить доступ громадян до лікування, але вирішено запускати систему в класичному вигляді, як вона працює у Великій Британії і ряді інших країн, без співоплат. До цього питання Уряд повернеться ближче до 2020 року, адже співоплати планувалося запустити разом з новою моделлю фінансування амбулаторного та стаціонарного лікування.

Також під час розгляду законопроекту була внесена правка, яка тимчасово протягом 2018-2019 років дозволяє Кабінету Міністрів України використовувати механізм субвенції. Це дозволить Уряду бути більш гнучким під час втілення медичної реформи.

Приписна кампанія до сімейних лікарів розпочнеться не раніше, ніж Президент України підпише Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Про дату запуску буде оголошено окремо.

Міністерство охорони здоров’я готує пакет нормативних документів, методичних рекомендацій та великий операційний посібник для місцевого самоврядування, лікарів та керівників медичних закладів.

Відео прес-конференції – https://goo.gl/ogvmTp

МОЗ України