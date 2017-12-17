Міністерство послідовно виступає за дотримання норм чинного законодавства в питаннях соціального захисту учасників бойових дій

Міністерством соціальної політики під час опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України, „Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними”, що був надісланий на погодження від розробника були висловлені зауваження, а саме:

термін „учасник антитерористичної операції” пропонується викласти у наступній редакції: „особи, визначені пунктами 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

При подані акту на розгляд Уряду зазначені зауваження Мінсоцполітики не враховані.

Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначено наступні статуси з числа ветеранів війни:

- учасник бойових дій;

- інвалід війни;

- учасник війни.

Крім того, зазначеним Законом України визначаються такі статуси, як:

- особа на яку поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”, -

- особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною;

- постраждалий учасник Революції Гідності.

Визначення статусу „учасник антитерористичної операції” у відповідному Законі та у законодавстві України в цілому відсутнє.

У той же час зазначеним Законом передбачено встановлення статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь або забезпечували проведення антитерористичної операції відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону.

Зважаючи на це, на засіданні Урядового комітету було запропоновано проект акту направити на доопрацювання в частині врахування зауважень Мінсоцполітики, що дозволить узгодити запропонований проект постанови Уряду з нормами Закону України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”.

У разі врахування зауважень Мінсоцполітики підтримає прийняття зазначеного акту.

Міністерство соцiальної політики України