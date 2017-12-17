Андрій Рева: Наступний крок – відновлення справедливості для 3 мільйонів пенсіонерів, які через низькі зарплати отримали незначні прибавки до пенсій

Пенсійна реформа дозволила виявити суттєвий недолік у системі пенсійного забезпечення. За словами Міністра, формульний розрахунок пенсій є, по суті, відображенням тієї соціально-економічної ситуації, яка існувала під час трудової діяльності людини.

Тому процес переходу до об’єктивного нарахування пенсій показав, якою насправді несправедливою була система оплати праці в Радянському Союзі: люди, які важко працювали в колгоспах за трудодні, а потім за невеликі зарплати; санітарки в лікарнях, які отримували копійчану зарплату; нянечки у дитсадках, та багато інших людей, які мають високий стаж але отримували малі зарплати, в результаті переходу на єдині правила нарахування пенсій отримали незначні прибавки.

“Сьогодні 3 мільйони громадян, з яких 2,5 мільйони жінок і 500 тисяч чоловіків, мають повний страховий стаж, але через свої низькі зарплати отримують пенсію нижче середньої. Тому на наступному етапі пенсійної реформи Уряд це врахує, і несправедливість для трьох мільйонів пенсіонерів буде виправлено”, - заявив Андрій Рева.

Він також акцентував увагу на проблемі, що є характерною для деяких працюючих пенсіонерів, які після виходу на пенсію та продовжуючи працювати погоджуються на пропозицію роботодавців щодо зменшення рівня заробітної плати (оскільки пенсія компенсує втрати), але після закінчення трудової діяльності та перерахунку пенсії, можуть отримувати менший коефіцієнт заробітної плати, навіть зі збільшенням вислуги років.

“Таке заниження вартості робочої сили роботодавцями потім негативно відбивається на працівниках при нарахуванні пенсій. Тому сьогодні розглядається варіант щодо фіксації коефіцієнту заробітку на момент призначення пенсії, та його перегляду тільки за умови отримання більшої зарплати після цього. Сьогодні збираються такі пропозиції для подальшого внесення коректив у систему пенсійного забезпечення, які усунуть всі виявлені недоліки”, - пояснив Міністр.

Міністерство соцiальної політики України