Законопроект пенсійного забезпечення військових передбачив зміни і для ліквідаторів чорнобильської катастрофи з числа військових строкової служби, - Андрій Рева

Зустріч Міністра соціальної політики України Андрія Реви із представниками громадських організацій чорнобильців, що відбулась напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пройшла в обговоренні варіантів вирішення нагальних соціальних потреб.

Незважаючи на всі труднощі, проблеми поетапно вирішуються. Так, розроблений Міністерством, законопроект пенсійного забезпечення військовослужбовців передбачає зміни пенсійних виплат і для військових строкової служби, котрі у 1986 році на рівні з офіцерами, ціною власного здоров’я і життя блокували і ліквідовували катастрофу на Чорнобильській АЕС.

До слова, на останньому засіданні Уряду Прем’єр – міністр України Володимир Гройсман дав протокольне доручення направити законопроект до Ради національної безпеки й оборони.

«Правильно виписати критерії пенсійного забезпечення для всіх категорій чорнобильців – це робота не одномоментна, а покрокова,- зазначив Міністр соціальної політики Андрій Рева. Нам потрібно зараз жорстко запроваджувати статус, а особливості нарахування пенсій повинні бути прописані за єдиними правилами. І для вирішення проблеми, треба діяти за чіткою парадигмою: приймати постанови частинами, визначати больові точки й ліквідовувати їх. Так само, як ми зараз впроваджуємо закон про пенсійне забезпечення на загальних підставах. Однак, я вкотре закликаю вас - об’єднатись для того, аби вирішення проблем було якіснішим і дієвішим”.

Щодо невизначеності статусу, то на зустрічі звучало декілька фактів, котрі посилюють усвідомлення потреби не зволікати з його введенням. Наприклад, відсутність статусу ускладнює боротьбу із захворюваннями внаслідок чорнобильської аварії дітям 2-3 покоління евакуйованих постраждалих. За даними ГО „Діти Чорнобиля”, чимало народжених у 1988-1089 роках мають онкозахворювання. І на особливу підтримку від держави, як постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, у лікуванні вони розраховувати не можуть, оскільки строк дії відповідного посвідчення закінчився у їхніх батьків ще у віці 18 років.

Також Андрій Рева акцентував увагу на забезпеченні житлом чорнобильців, зазначивши, що відповідна програма має діяти так само, як і щодо учасників бойових дій, котрі мають інвалідність, тобто – виділяються кошти за які потребуючі самі купують собі житло.

„Протягом року ми будемо працювати над збільшенням коштів для чорнобильських програм, бо їх для виконання усіх необхідних планів не вистачає, - сказав, підбиваючи підсумки зустрічі, Андрій Рева. - Зараз серед пріоритетів Міністерства соціальної політики України у питанні вирішення проблем чорнобильців, – покращення пенсійного забезпечення, санаторно-курортне лікування і реабілітація, забезпечення житлом і автомобілями”.

Міністерство соцiальної політики України