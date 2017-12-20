Змінено порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.



Ця постанова розроблена Міністерством соціальної політики та має на меті вдосконалення процедури призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Зазначеною постановою передбачено встановлення типової форми акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, а також визначення органів, які утворюють відповідні комісії з обстеження техн'ічного стану житлових приміщень.

Міністерство соцiальної політики України