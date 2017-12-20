20. 12. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Змінено порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Ця постанова розроблена Міністерством соціальної політики та має на меті вдосконалення процедури призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Зазначеною постановою передбачено встановлення типової форми акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, а також визначення органів, які утворюють відповідні комісії з обстеження техн'ічного стану житлових приміщень.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2010 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31