Уряд підтримав законопроект щодо лікування учасників АТО у військово-медичних закладах. Відповідний проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” був розглянутий і схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 20 грудня.

Документ має на меті впорядкувати питання безоплатного надання медичної допомоги військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил та інших військових формувань України, представникам центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення.

Допомога визначеним категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, надаватиметься в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань.

Витрати на надання медичної допомоги будуть здійснювати центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані військові формування, за рахунок коштів, передбачених Державних бюджетом України на утримання цих військових формувань.

Кабінет Міністрів України