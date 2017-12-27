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Доступні ліки: У 2018 році безоплатних ліків стане більше

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Уряд ухвалив зміни до програми, які дозволяють збільшити кількість безоплатних препаратів щонайменше на 10 торгових назв та додають 2 діючі речовини для лікування серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу.

Сьогодні, 27 грудня 2017 року, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що вносить суттєві зміни до реалізації програми “Доступні ліки” у 2018 році. Насамперед мова йде про доповнення програми ще 2 діючими речовинами для лікування серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу — Лозартан та Глібенкламід.

Для виробників у наступному році запрацює новий механізм ціноутворення для препаратів: після встановлення граничних цін на лікарські засоби, фармкомпанії матимуть додатково 5 днів, щоб знизити свої цінові пропозиції і таким чином поповнити ланку препаратів, що відшкодовуватимуться на 100% за державний кошт.

“Завдяки цій зміні ми очікуємо щонайменше 10 нових торгових назв препаратів, що розширять перелік безкоштовних лікарських засобів. Це дозволить збільшити асортимент медикаментів для пацієнтів, яким навіть незначна доплата є обтяжливою для сімейного бюджету. Також це має суттєво знизити дефектуру лікарських засобів у аптеках: попит на ліки, що повністю відшкодовуються державою, був інколи настільки високим, що у виробників не вистачало потужностей і пацієнти були змушені обирати ті препарати, за які необхідно було доплачувати”, — зазначив Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров’я України.

Очікується, що споживання безоплатних лікарських засобів в упаковках зросте на 30%. І це все відбудеться без впливу на бюджет програми.

Ухвалена постанова передбачає полегшити також бюрократичні та технічні аспекти програми. У 2018 році буде введено електронну звітність для аптек і закладів охорони здоров’я та надано можливість реалізовувати залишки лікарських засобів за цінами попереднього періоду протягом 30 днів.

Окрім цього, постанова передбачає запровадження електронного рецепту. Пілотний проект має розпочатися весною у 4-5 областях та місті Бахмут.

«Електронний рецепт значно спростить і маршрут пацієнта, і звітування аптечних закладів та кінцевих розпорядників коштів. Крім того, це дозволить отримати релевантні статистичні дані. Важливо, що лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна буде для прикладу загубити», - підкреслив Роман Ілик.

Довідково: Сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 3 види нозологій: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Реєстр лікарських засобів, що входять до програми реєібурсації (відшкодування вартості ліків державою), налічує 198 препаратів, 32 з яких для пацієнтів є безкоштовними.

Кожна третя аптека бере участь у програмі – нині їх 6 744. Лише за останній місяць до проекту долучилося 78 аптечних закладів.

За 8 місяців роботи програми пацієнти отримали ліки майже за 12 мільйонами рецептів на суму понад 500 млн грн.

Число пацієнтів, які прийшли до лікаря та отримали рецепт на «Доступні ліки», в середньому у регіонах коливається від 100 до 300 тис. За час, коли програма набирала обертів і люди почали їй довіряти, кількість пацієнтів збільшилася у 10 разів.

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.

Детальніше про програму: https://goo.gl/pA2r4V та http://liky.gov.ua

Карта аптек, що беруть участь: https://goo.gl/dCEMCw

 

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