Уряд збільшив страхові виплати для постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві

З 1 січня 2018 року вступила в дію прийнята 27 грудня постанова Кабінету Міністрів України „Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (членам їх сімей)”.



Постанову розроблено на виконання Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та спрямовано на посилення соціального захисту потерпілих на виробництві.

Постановою встановлено коефіцієнт перерахування страхових виплат з 1 березня 2018 року у розмірі 1,2, виходячи із фінансових можливостей бюджету Фонду соціального страхування України.

Крім того, запропоновано провести осучаснення цих виплат і пропонується до заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я, відкоригованої на коефіцієнти перерахунків, що проводились Фондом до 2018 року, додати суму, на яку збільшився середній розмір заробітної плати в Україні за період 2008-2011 років.

Також передбачається, що для осіб, у яких після проведеного перерахування розмір щомісячної виплати менше мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, встановити новий розмір щомісячної страхової виплати з урахуванням відсотку втрати працездатності та розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року (3200 грн).

З прийняттям постанови будуть збільшені з 01.01.2018 страхові виплати потерпілим на виробництві майже для 174 тисяч осіб, та з 01.03.2018 перерахувати страхові виплати для 207 тисяч осіб.

Для реалізації акта у проекті бюджету Фонду на 2018 рік передбачено кошти у сумі 2,1 млрд гривень.

Міністерство соцiальної політики України