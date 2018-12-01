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Уряд направляє 294 млн грн на соціальний захист сімей Героїв Небесної Сотні та постраждалих під час Революції Гідності, - Володимир Гройсман

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Кабінет Міністрів України тримає на постійному контролі питання соціального захисту і надання фінансової допомоги сім’ям загиблих Героїв Небесної Сотні, а також постраждалим під час подій Революції Гідності 2013-2014 років. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду, 11 січня.

Він звернув увагу на те, що всі кроки, направлені на підтримку людей, здійснюються не «під чергові дати», а виключно з міркувань данини пам’яті та вшанування подвигу.

«Сьогодні ми приймемо рішення – не під дату, а по совісті - сказав Володимир Гройсман. - 294 млн грн – це сума, яка піде у родини майданівців. Це наш моральний обов’язок».

Довідково

Фінансова підтримка сімей Героїв Небесної сотні, а також постраждалих під час Революції Гідності здійснюється з 2014 року.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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