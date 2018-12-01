Кабінетом Міністрів затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік

Уряд під час засідання 11 січня прийняв постанову «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2018 рік», у якій враховано передбачений Державним бюджетом України обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм у сумі 139 313,4 млн гривень.

Передбачений обсяг асигнувань надає можливість забезпечити виплату пенсій, надбавок і підвищень, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України відповідно до чинного законодавства.

Загальний обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі 353 628,6 млн гривень. Загальний обсяг видаткової частини – в сумі 345 811,7 млн гривень.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік є збалансованим.

Постанову Кабінету Міністрів України спрямовано на забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій і грошової допомоги, реалізацію законодавчих актів у частині покращення пенсійного забезпечення громадян та організації роботи пенсійної системи.

Міністерство соціальної політики України