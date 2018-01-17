Питання "військових" пенсій обговорюється на майданчику РНБО; принципово, аби підвищення пенсій відбулося з січня, - Глава Уряду

Питання осучаснення пенсій військовим пенсіонерам наразі є предметом дискусій на майданчику Ради національної безпеки та оборони, і невдовзі остаточні рішення будуть представлені. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми передали всі ініціативи на майданчик РНБО. Зараз іде конструктивна дискусія. Ми вийдемо на спільне рішення. Потрібно завершувати цю роботу», - сказав Глава Уряду.

При цьому він підкреслив, що принциповими для Уряду є дві речі – запровадження найбільшого зростання пенсій для військових, які пройшли горнило бойових дій, а також збільшення пенсій вже з січня – незалежно від часу ухвалення остаточного рішення на законодавчому рівні.

«Я доручаю, аби всі пенсії відповідно до змін законів були перераховані з 1 січня. За січень всі доплати будуть здійснені у повному обсязі», - сказав Володимир Гройсман.

Довідково

У грудні минулого року Кабінет Міністрів України в рамках продовження пенсійної реформи опрацював концептуальні основи законопроекту про осучаснення пенсій військовослужбовцям і передав документ до Ради національної безпеки та оборони. За прогнозом Уряду, йдеться про осучаснення пенсій 550 тис. військових пенсіонерів. Середній розмір збільшення - 1,5 тис. грн.

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