Кабінет Міністрів підвищив розмір щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам

17 січня на своєму засіданні Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, якою підвищується розмір щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, дітям, особам, які отримують пенсії, та її граничного розміру, що виплачується на сім’ю.

Представляючи проект постанови Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що документ розроблений на виконання окремого доручення Прем’єр-міністра України про необхідність посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

“Зазначеною постановою підвищується розмір грошової допомоги особам, які отримують пенсії, та сім’ям у складі яких є діти (на кожну дитину) до 1 000 гривень на місяць. Також, для усіх без винятку сімей вимушених переселенців збільшується граничний розмір загальної суми грошової допомоги до 3 000 гривень на місяць, та до 5 000 гривень для багатодітних сімей”, - заявив Андрій Рева.

Разом з тим, за словами Міністра, наразі готується проект змін до Положення про порядок призначення субсидій, яким спрощується доступ внутрішньо переміщених осіб до їх отримання. Таким чином, субсидії призначатимуться на підставі декларування ними повного складу сім’ї, тобто, без необхідності реєстрації та без договору оренди житлового приміщення.

Міністерство соціальної політики України,