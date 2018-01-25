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Андрій Рева: Пенсійна реформа створила можливості для підвищення пенсій та зменшення дефіциту Пенсійного фонду

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Про це Міністр соціальної політики заявив в інтерв’ю виданню “Цензор.нет”.

За словами Міністра, і підвищення пенсій по загальному закону про пенсійне страхування, і майбутнє збільшення розміру пенсійного забезпечення військовослужбовців, здійснюватиметься за рахунок коштів Пенсійного фонду України, а ресурс для цього вже забезпечений механізмами, що створені Пенсійною реформою.

“На початку роботи Уряду, у квітні 2016 року, дефіцит Пенсійного фонду становив 145 мільярдів гривень, а в цьому році 139 мільярдів. Тобто, дефіцит фонду скорочується, а розмір пенсій зростає”, - заявив Міністр.

Міністерство соцiальної політики України

 

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