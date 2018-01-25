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Кабінет Міністрів привів у відповідність до чинного законодавства порядок призначення державної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

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Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2148-VIII внесено зміни, зокрема до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” щодо:

гнучких умов призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (поетапного збільшення віку призначення державної соціальної допомоги до 65 років);

зміни джерел покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги.

У зв’язку з цим, Уряд 25 січня прийняв постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 і від 2 квітня 2005 р. № 261”, якою узгоджується Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету та Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю державної соціальної допомоги на догляд із Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”.


Міністерство соцiальної політики України

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