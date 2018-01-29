Демографічні тенденції в Україні потребують комплексного підходу на державному рівні. На цьому наголосила начальник управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики Оксана Суліма під час зустрічі з делегацією Представництва HelpAge International в Україні.

«Загалом старіння населення є світовим процесом. Частка людей похилого віку в структурі населення зростає високими темпами у розвинутих країнах та багатьох країнах, що розвиваються. Україна є і залишатиметься протягом наступних років однією із «найстаріших» країн світу»,- зазначила Оксана Суліма.

Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше: у 2015 році вона становила 21,8%, а частка людей віком 65 років і старше – 15,5% від загальної чисельності населення. Згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25,0% загальної кількості населення, віком 65 років і старше – 18,4%, у 2030 році – понад 26% і понад 20%, відповідно.

Основними викликами, пов’язаними зі старінням у нашій країні, є ті, що стосуються сфери публічних фінансів, функціонування ринку праці, системи охорони здоров’я, розвитку соціальних та освітніх послуг.

Реагуючи на ці виклики, Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання, зокрема, щодо імплементації 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, прийнятих на Саміті ООН у вересні 2015 року, а також підписання та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Розроблення, прийняття та виконання Стратегії сприятиме розв’язанню проблем та використанню можливостей, пов’язаних зі старінням населення.

Ця Стратегія визначає пріоритетні напрями протистояння демографічним змінам, передбачає комплексні заходи щодо підтримки громадян похилого віку, їх інтегрування в суспільний розвиток, підвищення якості життя, захисту прав громадян похилого віку.

З метою раціонального використання ресурсів передбачено концентрацію зусиль на таких пріоритетах щодо громадян похилого віку: поліпшення умов для самореалізації та участі в процесах розвитку суспільства; забезпечення здоров’я та благополуччя; створення середовища, сприятливого для активного життя; створення системи захисту їхніх прав.

Схвалена Стратегія сприятиме не лише розв’язанню проблем громадян похилого віку, а й використанню можливостей, пов’язаних зі старінням населення. Варто пам’ятати, що не всі громадяни похилого віку потребують догляду, вони є активними діячами, політиками, бізнесменами.

«Спільними зусиллями Уряду та міжнародних організацій ми досягнемо цілей зазначених в стратегії, а головне досягнемо покращення життя людей похилого віку», - резюмувала Оксана Суліма.

Міністерство соціальної політики України