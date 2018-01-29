Ресурси для вирішення проблем пенсійної системи знаходяться в тіньовій економіці, - Андрій Рева

Ресурси для вирішення проблем пенсійної системи знаходяться в тіньовій економіці. Про це Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив в інтерв’ю інтернет-виданню “Обозреватель”.

“За нашими підрахунками, 12,5 млн українців платять ЄСВ, 3,5 млн працюють і не платять. Більше 2,5 млн з них працюють на селі в індивідуальних селянських господарствах – ні копійки не платять. Ще 2 млн громадян – безробітні. Разом це 18 мільйонів. Де ще 8 мільйонів? Це так званий резерв тіньової економіки. Як збільшити кількість платників? Треба цей резерв детінізувати”, - пояснив Міністр.

Саме тому, комплекс проведених Урядом заходів мав на меті проведення процесу детінізації.

“У цілому доходи в Пенсійний фонд від ЄСВ збільшилися за минулий рік на 40%. Ми планували, що в нас надходження зростуть на 30 млрд, а вони зросли майже на 47 млрд. За ці кошти ми провели підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року. Ми не надрукували ці гроші, не позичили їх у МВФ, не збільшили дотації з бюджету – ми вивели їх з тіні”, - заявив урядовець.

Також важливим кроком на цьому шляху Міністр назвав диференціацію умов виходу на пенсію в залежності від тривалості страхового стажу.

“У нас за законом мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію – 15 років. Одна людина працює 30 років, а інша – 15 років. Вони однаково мають право на пенсію, хоча перший по максимуму виконав пенсійну програму, а інший по мінімуму. Скажіть, якщо вони одночасно в 63 роки йдуть на пенсію, хто виграє?- наголосив Андрій Рева – А тепер дивіться. Людина повністю виконала умови пенсійного страхування – має 30 років стажу – і виходить на пенсію в 60 років. Для неї пенсійний вік не міняється. А у іншої людини – 15 років. Він вийде на пенсію в 65. Хто в цій ситуації виграє? Той, хто виконав по максимуму пенсійну програму. А що залишається робити іншим – виходити з тіні. Саме тому підняття пенсійного віку було би несправедливо щодо тих, хто працював багато”.

Міністерство соціальної політики України