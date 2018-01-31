Уряд забезпечив право осіб з інвалідністю на пільги на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів

У зв’язку зі змінами у законодавстві та з метою посилення соціального захисту осіб з інвалідністю Уряд 31 січня прийняв постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 585”.

Відповідно до прийнятої постанови, пільги на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів поширено на всіх осіб з інвалідністю, а не тільки з ураженням опорно-рухового апарату.

Крім того, терміни ,,інвалід” і ,,дитина-інвалід” замінено термінами „особа з інвалідністю”, „водій з інвалідністю”, ,,дитина з інвалідністю”, що відповідає законам України ,,Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю”.

Також положення Порядку надання пільг особам з інвалідністю, членам їх сімей, законним представникам осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 585, приведено у відповідність до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями”, зокрема, вилучено норму про обов’язкове використання печаток. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Міністерство соціальної політики України