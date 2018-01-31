Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо соціальної підтримки осіб, звільнених з полону

31 січня Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону”.

Зазначена постанова розроблена Міністерством соціальної політики на виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Представляючи проект постанови на засіданні Уряду, Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що пропоноване рішення передбачає надання особам звільненим з полону та членам їх сімей державної підтримки.

“Йдеться про надання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень кожній особі. Також передбачено варіанти надання медичної допомоги, психологічної допомоги та реабілітації, допомоги у забезпеченні тимчасовим житлом тих осіб, які є внутрішньо переміщеними особами”,- заявив Андрій Рева.

Урядовець також зазначив, що списки осіб, які отримають таку державну підтримку, надаватимуться Службою безпеки України.

Міністерство соціальної політики України