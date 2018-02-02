Мета деінституалізації – дати родину кожній, позбавленій батьківського піклування, дитині

Процес реформування інтернатних установ для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також етапи і перспективи впровадження реформи на Львівщині розглянули сьогодні, 1 лютого, під час ІІ обласної конференції “Разом для дітей”.

Заступник Міністра соціального політики України з питань европейської інтеграції Олександра Чуркіна зазначила, що суть реформи полягає у тому, щоб не допустити потрапляння дитини до інтернатного закладу.

“Ми разом з усіма регіонами розробляємо плани реформування, які включають питання вивчення і реформування кожного закладу. Деінституціоналізація – це не закриття інтернатів, це реформа заради отримання дитиною родини, де про неї будуть дбати”, - наголосила Олександра Чуркіна.

У межах конференції йшлося про роль неурядових організацій, вишів та бізнесу у процесі деінституціоналізації, а також учасники розглянули міжнародний досвід реформування.

Міністерство соцiальної політики України