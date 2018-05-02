До уваги внутрішньо переміщених осіб! Спрощено процедуру здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 689 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” між Мінсоцполітики та Публічним акціонерним товариством „Державний ощадний банк України” (далі – ПАТ „Ощадбанк”) укладено угоду про обмін і передачу інформації стосовно внутрішньо переміщених осіб, які пройшли фізичну ідентифікацію в ПАТ „Ощадбанк”. Відповідно до укладеної угоди ПАТ „Ощадбанк” забезпечує надання Мінсоцполітики інформації про одержувачів соціальних виплат, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення, яка вноситься до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з пунктом 2 Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання / перебування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (зі змінами) (далі – Порядок), контроль за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення шляхом відвідування не рідше ніж одного разу на шість місяців фактичного місця проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Якщо в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в ПАТ „Ощадбанк”, чергова перевірка внутрішньо переміщених осіб у відповідному періоді не проводиться.

Мінсоцполітики листом від 02.02.2018 № 2092/0/2-18/22 направило до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій доручення щодо забезпечення безумовного виконання вимог Порядку та недопущення порушень прав внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство соцiальної політики України