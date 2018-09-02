Геннадій Зубко визначив пріоритетні проекти, які мають бути реалізовані в регіонах в 2018 році

В 2018 році регіони мають завершити реалізацію всіх проектів, розпочатих в попередні періоди. Мова йде в першу чергу про дитячі садочки, нові опорні школи, лікарні, амбулаторії, центри надання адміністративних послуг, центри безпеки, місцеві дороги тощо. Це ті проекти, що фінансуються за рахунок державних програм та бюджетних коштів, переданих місцевому самоврядуванню.

Про це наголосив під час наради з керівництвом областей Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«На 2018 рік регіони отримали суттєву державну фінансову підтримку. Якщо говорити мовою цифр, це ДФРР – 6 млрд грн, субвенція на сільську медицину – 5 млрд грн, субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ – 1,9 млрд грн, освітня субвенція на Нову українську школу – 1 млрд грн, програма «Шкільні автобуси» - 900 млн грн, будівництво футбольних полів – 370 млн грн, субвенція на соціально-економічний розвиток – 5 млрд грн. Тож кошти на місцях є, справа – за вами і якісними проектами. На рівні області ви маєте чітко визначити, як будуть спрямовані кошти і на які проекти. Вчасна здача в експлуатацію об’єктів – це ваша персональна відповідальність», - зазначив Геннадій Зубко, звертаючись до керівників областей.

Урядовець повідомив, що за період з 2015 по 2017 рік за рахунок державної підтримки було реалізовано в регіонах – 4 900 проектів. «Серед пріоритетних проектів, які повинні бути реалізовані регіонами в 2018 році – розбудова мережі первинної ланки медицини у сільській місцевості, новий освітній простір, а також медіатеки та інклюзивно-ресурсні центри, ЦНАПи, центри безпеки громадян, дитячі садочки, інфраструктурні проекти. І ми маємо прискорити їх реалізацію. Ще раз наголошую - реалізація пріоритетних проектів в регіонах – це насамперед зміна якості життя українців», - підкреслив Геннадій Зубко.

Служба Віце-прем'єр-міністра України