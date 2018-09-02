Всі військові пенсіонери, хто заслужив підвищення пенсій, отримають його, – Володимир Гройсман

Питання збільшення пенсій для військових пенсіонерів є надчутливим і наразі опрацьовується на рівні Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що суттєвою складовою ініціативи є необхідність справедливо диференціювати підвищення. «В системі є ті, хто не бачив, що таке війна та реальні бойові дії. Їх не можна ставити в одну лінійку. Я переконаний, - сказав Володимир Гройсман. – Але я хочу наголосити: якщо ми приймемо закон в лютому або в березні, всім перерахуємо пенсії з січня».

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд поважає всіх, хто захищає державу і працює одразу по двох напрямках – підвищення зарплат діючим військовим та пенсіонерам.

Довідково

Рішення про підвищення пенсій військовим пенсіонерам є наступним кроком впровадження пенсійної реформи в Україні. Наприкінці 2017 року Уряд напрацював рамковий проект закону з цього питання і передав його до подальшого опрацювання в Раду національної безпеки та оборони, адже будь-які питання військового спрямування згідно з законодавством потрібно погоджувати з цим органом.

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