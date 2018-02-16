Мін’юст розробив технологічну картку роботи державних виконавців під час стягнення аліментів

Міністерство юстиції розробило Технологічну картку здійснення державним виконавцем судового рішення виконавчого провадження за напрямком стягнення аліментів.

«Картка чітко прописує порядок дій державних виконавців у повсякденній роботі зі стягнення аліментів з боржників», - зазначила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко.

За її словами, документ убезпечить виконавців від помилок у ході виконання своїх обов’язків та дасть можливість забезпечити дотримання законних прав усіх сторін виконавчого провадження.

Технологічна картка детально описує процеси та дії виконавців на різних стадіях:

- початок примусового виконання,

- звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника,

- заходи, що вживаються державним виконавцем у разі, якщо виконання рішення про стягнення аліментів не забезпечено шляхом звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника,

- заходи, що вживаються державним виконавцем у разі погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Окрім цього, документ описує дії виконавця у разі закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів.

Технологічна картка здійснення державним виконавцем виконавчого провадження (стягнення аліментів)