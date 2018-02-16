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Мін’юст розробив технологічну картку роботи державних виконавців під час стягнення аліментів

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Міністерство юстиції розробило Технологічну картку здійснення державним виконавцем судового рішення виконавчого провадження за напрямком стягнення аліментів.

«Картка чітко прописує порядок дій державних виконавців у повсякденній роботі зі стягнення аліментів з боржників», - зазначила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко.

За її словами, документ убезпечить виконавців від помилок у ході виконання своїх обов’язків та дасть можливість забезпечити дотримання законних прав усіх сторін виконавчого провадження.

Технологічна картка детально описує процеси та дії виконавців на різних стадіях:

- початок примусового виконання,

- звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника,

- заходи, що вживаються державним виконавцем у разі, якщо виконання рішення про стягнення аліментів не забезпечено шляхом звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника,

- заходи, що вживаються державним виконавцем у разі погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Окрім цього, документ описує дії виконавця у разі закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів.

Технологічна картка здійснення державним виконавцем виконавчого провадження (стягнення аліментів)

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