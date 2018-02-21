Держава профінансувала понад 250 мільйонів гривень для надання допомоги родинам Небесної Сотні та пораненим учасникам Революції Гідності

Cтаном на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 мільйонів гривень для допомоги пораненим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих.

Зазначене фінансування здійснюється за бюджетною програмою КПКВК 2501190 „Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях”.

Усього допомогу надано 1080 особам.

Міністерство соціальної політики України