Уряд удосконалив механізм монетизації субсидій

21 лютого на засіданні Уряду було прийнято рішення про удосконалення механізму монетизації субсидій, що був запроваджений в Україні з 1 січня 2018 року.

Проект змін до відповідної постанови КМУ був розроблений Міністерством фінансів після активного обговорення цього рішення з усіма зацікавленими сторонами - Мінсоцполітики, Мінрегіоном, Казначейством, представниками ОСББ/ЖБК, експертами, народними депутатами.

Схвалений документ удосконалює механізм перерахування субвенції з державного бюджету на оплату пільг та житлових субсидій. Це вирішує ті проблемні питання, які за результатами моніторингу роботи системи, що проводить Мінфін, виникали в учасників процесу з 1 січня цього року.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

“Всім учасникам процесу вдалось досягти порозуміння, бо нас об’єднувала спільна мета - перехід від застарілої і неефективної моделі надання субсидій до їх монетизації й адресності. Всі сторони мають принципово однакове бачення напрямів реформування системи соціального захисту. Я дякую всім, хто долучився до розробки та доопрацювання проекту з монетизації субсидій”, - зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

Згідно з прийнятим рішенням, тепер розрахунки за квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот будуть здійснюватись на підставі інформації управлінь соцзахисту щодо нарахованих пільг та субсидій, але не вище фактичного споживання.

Кошти Казначейство буде перераховувати на рахунки в банківських установах.

Водночас для надавачів послуг із водопостачання і водовідведення передбачено можливість спрямування коштів на розрахунки за питну воду, придбану для централізованого постачання споживачам. А для надавачів послуг із централізованого теплопостачання передбачена можливість спрямування коштів на оплату купованої теплової енергії, питну воду та послуги з водопостачання, придбані для надання послуг із централізованого постачання гарячої води.

Крім того, скорочено терміни перерахування коштів.

“Монетизація субсидій - це ефективна і дієва можливість виключити зловживання і корупцію в цьому процесі. Таким чином ми також посилюємо контроль держави за витратами на виплату субсидій”, - підкреслив Міністр фінансів.

Міністерство фінансів України