Міжнародний валютний фонд ставить задачу створити ринок газу в Україні, - Андрій Рева

Уже вступила в активну фазу обговорень тема монетизації субсидій. Хоча, за законом про Житлово – комунальні послуги, відбутись це має з 1 січня 2019 року.



Наразі тривають дискусії з представниками Міжнародного валютного фонду щодо того, чи потрібно підвищувати ціну на газ. Однак слід зазначити МВФ напряму від української влади не вимагає збільшувати ціну на газ, міжнародна фінансова структура ставить іншу ціль: створити в Україні ринок газу.

Тому, як зазначив Міністр соціальної політики України Андрій Рева, усі учасники цих перемовин мають знайти компромісний варіант, який влаштує всіх. Інакше, на думку Андрія Реви, нам не уникнути збільшення кількості субсидіантів. Міністр соціальної політики в телеефірі нагадав, що під час роботи над пенсійною реформою вдалось знайти альтернативу підвищенню пенсійного віку, так само необхідно продумати й зі створенням ринку газу в Україні, не впадаючи в крайнощі.

«Так, як ми зробили, коли розпочинали пенсійну реформу, - порівнює Міністр. – Від нас вимагали збільшення пенсійного віку, ми ж бачучи іншу можливість, запропонували свій варіант. Його підтримала Верховна Рада й закон було прийнято. Тепер також потрібна альтернатива. Що таке ринок газу? Це – конкурентноздатна ціна й платоспроможний покупець. Сьогодні субсидії отримуюють 6,5 мільйонів домогосподарств. Платоспроможних покупців - половина населення України, а піднявши ціну на газ, ми скоротимо платоспроможну частину населення. То питання, чи ми наблизимось до мети створення ринку газу, чи ні, є риторичним. Отже, щодо збільшення ціни на газ зараз тривають дискусії і говорити про якісь рішення ще зарано».

Міністерство соцiальної політики України