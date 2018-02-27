Андрій Рева: Пенсії військовим ростимуть відповідно до можливостей бюджету Пенсійного фонду

Як відомо, Кабінет міністрів прийняв рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року. Пенсії у цьому році мають зрости в середньому на 1500 гривень. Загалом планується підвищувати пенсії у три етапи, оскільки є необхідність зважувати на можливості бюджету Пенсійного фонду. Можливості є, але не на одномоментне підвищення. Якби Уряд сьогодні пішов на такий крок, то це потягнуло б за собою збільшення дефіциту Пенсійного фонду та серйозні проблеми з цим пов’язані.



Як зазначив Міністр соціальної політики України Андрій Рева, коли Уряд Володимира Гройсмана приступив до своїх обов’язків – у квітні 2016 року - у коментарях урядовців до запланованих реформ зазначалось те, що усі необхідні виплати й підвищення потрібно здійснювати, зважаючи на межі бюджету ПФ. На той час його доходи складали за планом 257 млрд. грн. З них, 112 мільярдів – власні надходження. А в 2017 році, після проведених Кабміном заходів щодо підвищення мінімальної заробітної плати та росту середньої заробітної плати, відтак збільшення відрахувань до бюджету, до ПФ надійшло 159 млрд. грн. власних доходів, тобто, плюс 47 мільярдів, порівняно з попереднім роком. Варто зазначити, що й дефіцит Пенсійного Фонду зменшився із 145 до 141 мільярда гривень.

«У цьому році ми плануємо власних надходжень до Пенсійного фонду 208-210 млрд.грн., - повідомив Андрій Рева.- Перед нами стоїть задача – виплатити пенсії, що були підвищені з 1 жовтня 2017 року. Однак, у нас є ресурс у межах 7 мільярдів гривень, що ми його маємо використати для підвищення пенсій військовим на першому етапі в поточному році. І саме виходячи з цих можливостей бюджету, наголошую, поетапне збільшення пенсій ми здійснюватимемо з урахуванням наших фінансових можливостей».

Отже на першому етапі -в 2018 році- пенсії мають зрости в середньому на 1500 гривень, з першого січня 2019 року до цього показника має додатись ще 50% , це – 750 гривень. А з 1 січня 2020 року – ще плюс 50% - це ще 750 грн. Таким чином доплата до пенсії військовим на третьому етапі має зрости вдвічі.

Перерахунок стосуватиметься 498 тисяч військових пенсіонерів.

Загалом, за словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, це тимчасовий захід. Оскільки запровадження автоматичної індексації пенсій військовим передбачено в законопроекті щодо пенсійного забезпечення цієї категорії пенсіонерів, за яким пенсії перераховуватимуться незалежно від того, хто буде при владі і без тиску вуличних мітингів.

Міністерство соцiальної політики України