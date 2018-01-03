Сім’ям учасників АТО, які померли внаслідок захворювання, та учасникам АТО, які отримали інвалідність через захворювання, забезпечено набуття відповідного статусу

28 лютого Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою надано можливість сім’ям учасників антитерористичної операції померлих внаслідок захворювання, одержаного під час участі в цій операції, отримати статус особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а учасникам антитерористичної операції, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час участі в зазначеній операції, – статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Зазначеною постановою вносяться зміни до:

Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”);

Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685);

Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740);

Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336), якими, зокрема, пропонується слова „інвалід”, „дитина-інвалід”, „інвалід війни”, „Великої Вітчизняної” та „внаслідок поранення, контузії, каліцтва” у всіх відмінках і формах числа замінити словами „особа з інвалідністю”, „дитина з інвалідністю”, „особа з інвалідністю внаслідок війни”, „Другої світової” та „внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання” у відповідних відмінках і числах.

Крім того, внесеними змінами розширюється перелік причин встановлення інвалідності, зокрема, поранення, контузії, каліцтва, захворювання одержано:

в районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період;

від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а з 1 грудня 2014 р. – на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції;

під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання.

Також передбачається, що замість посвідчення інваліда війни з написом „Посвідчення інваліда війни – інвалід” та нагрудний знак „Ветеран війни – інвалід” видаватиметься посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з написом „Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” та нагрудний знак „Ветеран війни – особа з інвалідністю”.

Міністерство соціальної політики України