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Сім’ям учасників АТО, які померли внаслідок захворювання, та учасникам АТО, які отримали інвалідність через захворювання, забезпечено набуття відповідного статусу

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28 лютого Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою надано можливість сім’ям учасників антитерористичної операції померлих внаслідок захворювання, одержаного під час участі в цій операції, отримати статус особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а учасникам антитерористичної операції, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час участі в зазначеній операції, – статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Зазначеною постановою вносяться зміни до:

Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”);

Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685);

Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740);

Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336), якими, зокрема, пропонується слова „інвалід”, „дитина-інвалід”, „інвалід війни”, „Великої Вітчизняної” та „внаслідок поранення, контузії, каліцтва” у всіх відмінках і формах числа замінити словами „особа з інвалідністю”, „дитина з інвалідністю”, „особа з інвалідністю внаслідок війни”, „Другої світової” та „внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання” у відповідних відмінках і числах.

Крім того, внесеними змінами розширюється перелік причин встановлення інвалідності, зокрема, поранення, контузії, каліцтва, захворювання одержано:

в районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період;

від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а з 1 грудня 2014 р. – на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції;

під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання.

Також передбачається, що замість посвідчення інваліда війни з написом „Посвідчення інваліда війни – інвалід” та нагрудний знак „Ветеран війни – інвалід” видаватиметься посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з написом „Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” та нагрудний знак „Ветеран війни – особа з інвалідністю”.

Міністерство соціальної політики України

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