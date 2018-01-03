Урядом схвалено законопроект, спрямований на забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю

Законом України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” запроваджено мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Відсутність державного контролю за додержанням законодавства про працю на території проведення антитерористичної операції призвела не тільки до зростання заборгованості із виплати заробітної плати з 1424,4 тис. грн станом на 01.09.2014 до 2069,8 тис. грн станом на 01.01.2017, а і до суттєвого погіршення соціально-економічної ситуації на території Луганської та Донецької областей.

Метою проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” щодо вдосконалення здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю” є законодавче врегулювання здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю у період і на території проведення антитерористичної операції.

Внесення запропонованих змін до Закону України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” сприятиме забезпеченню дотримання вимог законодавства про працю та зайнятість населення у період і на території проведення антитерористичної операції.

Міністерство соціальної політики України