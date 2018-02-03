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Андрій Рева: Одразу після звільнення окупованих територій місцеве населення отримує пенсії за весь період з початку припинення виплат

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Одразу після звільнення окупованих територій місцеве населення отримує пенсії за весь період з початку припинення виплат. Про це Міністр соціальної політики поінформував народних депутатів Верховної Ради під час «Години запитань до Уряду».

Відповідаючи на запитання народного депутата щодо здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на окупованій території України, Міністр наголосив, що прийнята Урядом постанова №365 дозволила поновити пенсійні виплати двохстам тисячам громадян з числа внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії, становить близько 530 тисяч осіб.

«Кількість громадян, які отримують пенсію, зростає по мірі того, як люди переїжджають на підконтрольну Україні територію. Відповідно до прийнятого Верховною Радою Закону, відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе окупант. Коли ці території перейдуть під контроль України, як це сталося у двох селах – Травневе та Гладосове – нещодавно, людям виплачується уся заборгованість, яка була перед ними по пенсіях. Це практика, яку Уряд продовжить», - наголосив Андрій Рева.

Міністерство соціальної політики України

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