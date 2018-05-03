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Андрій Рева: Готуються законодавчі зміни, за якими стаж визначатиметься автоматично, а коефіцієнт – за бажанням пенсіонера

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Підготовка до другого етапу пенсійної реформи, що реалізовуватиметься у 2019 році, вимагає нейтралізації сьогоднішніх дисбалансів, що їх виявила реформа на першому етапі.

Скажімо, це стосується тих пенсіонерів, котрі мають чималий стаж роботи, але надбавки до пенсії у жовтні 2017 року вийшли не високими, оскільки друга необхідна умова для адекватного розміру осучаснення – отримувана за свою роботу зарплата, виявилась не високою.

«Для цієї категорії пенсіонерів ми продумуємо механізм, як зробити так, щоб роль стажу була більшою, ніж роль заробітної плати, - запевнив Міністр соціальної політики України Андрій Рева. – Нагадую, що впроваджена пенсійна реформа відобразила ту соціальну реальність, в якій жили люди. І сьогодні ми вже по факту отримали результат, що змушує нас виправити декотрі перекоси».

Ще одна проблема, що окреслилась, це – перерахунок пенсії вийшов меншим від очікуваного у декотрих пенсіонерів, з числа тих, хто працював, будучи на пенсії, а потім звільнився. Так складається тоді, коли заробітна плата була меншою, ніж до виходу на пенсію. Тобто, стаж дорахували, а коефіцієнт упав. За словами Міністра, зараз також готуються законодавчі зміни, за якими стаж донараховуватиметься автоматично, а коефіцієнт заробітку встановлюватиметься за бажанням пенсіонера.

Міністерство соціальної політики України

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