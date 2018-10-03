10. 03. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

У Пхьончхані стартували ХІІ зимові Паралімпійські Ігри

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Яскраве та урочисте відкриття ХІІ зимових Паралімпійських Ігор відбулося сьогодні у Пхьончхані (Південна Корея).

У головних зимових іграх чотириріччя для атлетів з обмеженими можливостями візьмуть участь 567 спортсменів – рекордна кількість за всю історію Паралімпіад. Серед них – 20 українських атлетів та 10 спортсменів-гайдів.

Буде розіграно 80 комплектів нагород у шести видах спорту. Українці візьмуть участь у змаганнях з лижних перегонів, які розпочнуться вже 10 березня, біатлону та гірських лиж.

У біатлоні медалі розіграють на дистанціях 7,5, 12,5 та 15 км серед чоловіків та на 6, 10, 12,5 км серед жінок.

У лижних перегонах розіграють 20 комплектів медалей. Стоячи, чоловіки долають 1,10 км вільним і 20 класичним стилем, а жінки – 1,5 км вільним стилем і 15 класичним. Такі ж дистанції долають і спортсмени з порушенням зору, за допомогою спортсменів-гайдів. Сидячи, спортсмени долають 1,10 та 15 км – чоловіки та 1,5 і 12 км – жінки.

Українська збірна буде представлена одним спортсменом – Іваном Ошаровим – у сноубордингу.

Для всіх вболівальників є прекрасна можливість споглядати за змаганнями наших паралімпійців вживу! Не пропустіть прямі трансляції змагань Паралімпіади – 2018 в Пхьончхані на сайті - http://invamedia.com.

Міністерство молоді та спорту України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2011 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          