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Керівництво Мінсоцполітики візьме участь у 62-й сесії Комісії ООН зі становища жінок

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З 12 до 23 березня 2018 року українська делегація, до складу якої входять заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна та заступник Міністра Наталія Федорович, на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе бере участь у 62-й сесії Комісії ООН зі становища жінок (КСЖ), яка відбувається у м. Нью-Йорку (США).

Пріоритетна тема заходу – „Виклики та можливості у досягненні ґендерної рівності та розширення прав жінок і дівчат у сільській місцевості”.

Передбачається, що заступник Міністра Наталія Федорович виступить під час Інтерактивного діалогу на тему: „Прискорення впровадження Пекінської декларації та Платформи дій для досягнення реальних результатів до 2020 року”, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна виступить на тему: „Створення альянсів для досягнення гендерної рівності та розширення прав жінок і дівчат у сільській місцевості”.

Також планується проведення зустрічей із представниками структури ООН, окремих делегацій та української діаспори.

Наталія Федорович проведе двосторонню зустріч зі Старшим радником з ґендерних питань ОБСЄ Амарсаною Дарьсурен щодо взаємодії в рамках впровадження проекту ОБСЄ „Добробут та безпека жінок”, а також інших питань співпраці у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Міністерство соцiальної політики України

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